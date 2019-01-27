رياضة | خطة ريال مدريد للتعاقد مع إيركسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة ريال مدريد للتعاقد مع إيركسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد انسحب من المفاوضات مع توتنهام الإنجليزي بشأن نجمه الدنماركي كريسيتان إيريكسين بينما بدأت أندية أخرى تستعد للدخول في المنافسة على اللاعب مستغلة ما روّج عن عزوف الريال عن ضمه.

وأفاد موقع ديفينسا سنترال الإسباني نقلا عن مقربين من إدارة ريال مدريد بأنه في الوقت الذي انتشرت فيه رغبة الملكي في الانسحاب تعد تلك مناورة تكتيكية منه لتهدئة الأمور في ظل رغبته في الحصول على الصفقة بأقل سعر ممكن وليس العكس.

وأكد الموقع الإسباني أن إدارة ريال مدريد لا تريد أن تخطو خطوة غير محسوبة في أي صفقة والتي ربما تكلفها الكثير وهو الأمر الذي تركز فيه جيدا خاصة في صفقتي هازارد وإيريكسين.

وأوضح الموقع أن التسريبات الأخيرة بشأن انسحاب ريال مدريد من صفقة إيريكسين تبدو جيدة للغاية كما تعد أكبر ما يعين الريال على ما يخطط له مستقبلا.

ونقل الموقع عن مسؤول مقرب من الإدارة في ريال مدريد بأن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي يعرف جيدا رئيس توتنهام دانييل ليفي ويدرك أنه قد يتمسك باللاعب ويعطل كل شيء يخص الصفقة ولذلك تم ترويج خبر الانسحاب من المفاوضات في وسائل في الإعلام وهو أمر عظيم للنادي.

وذكر الموقع أن من شأن هذه الأنباء أن تهدئ المفاوضات وتهدئ كل شيء ولاحقا سيبدأ ريال مدريد في التحرك وإجراء محاولاته في الوقت المناسب.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن تعاقد برشلونة مع الهولندي فرينكي دي يونج كان له تأثير كبير على قرار ريال مدريد بشأن إيقاف المفاوضات لضم إيريكسين لفترة، حيث أن انضمام دي يونج إلى البرسا بمبلغ يقارب 90 مليون يورو زاد من الضغط على ريال مدريد في ظل المقارنات التي قد تسوقها إدارة توتنهام بين دي يونج وإيريكسين للتأكيد على عدم مبالغتها في الصفقة خاصة أن إمكانيات إيريكسين لا يختلف عليها أحد.

وكشف الموقع بأن هذا أيضا من ضمن الأسباب التي تدفع إدارة ريال مدريد للتوقف لفترة حتى تهدأ الأمور ويقل صدى صفقة دي يونج بمرور الوقت وأن هذه هي المناورة التكتيكية التي يعلق عليها مسؤولو الريال آمالهم لتأمين أحد أهم صفقاتهم المنتظرة للموسم المقبل.

وشدد الموقع الإسباني على أن الأنباء المتلاحقة عن رغبة ريال مدريد بضم نجم توتنهام ربما تغضب رئيس توتنهام دانييل ليفي وهو الأمر الذي يأتي على رأس حسابات إدارة ريال مدريد بشأن الصفقة، حيث يريد مسئولو ريال مدريد التهدئة وعدم إثارة ليفي مع التأكيد فيما بينهم على أن اللاعب ما يزال على رأس قائمة الانتقالات لتدعيم الفريق للموسم المقبل.