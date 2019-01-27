رياضة | عاجل.. بيراميدز يواجه الهلال السعودي وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يواجه الهلال السعودي وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الهلال السعودي عن مواجهة فريق بيراميدز في مباراة ودية تجريبية في مدينة الرياض خلال شهر مارس المقبل

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد الاتفاق بين الناديين.. ‎الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في ‎محيط_الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا".

حسم نادي بيراميدز الموقف النهائي لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

وأكد نادي بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري أن محمد مجدي أفشة ليس للبيع.

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وغرد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" :"‏قفشة ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي".

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة