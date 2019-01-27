رياضة | بيريسيتش يطلب الرحيل عن الإنتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريسيتش يطلب الرحيل عن الإنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي أن الكرواتي إيفان بيريسيتش نجم الفريق طلب الرحيل في يناير الجاري، حيث كشفت تقارير صحفية عن رغبة آرسنال في التعاقد مع بيريسيتش مقابل انتقال الألماني مسعود أوزيل إلى صفوف النيراتزوري.

وقال ماروتا في تصريحات نقلتها سكاي سبورت إيطاليا:" بيريسيتش طلب الرحيل عن إنتر ولكن حتى الآن لا يوجد عروض مناسبة للاعب".

وأضاف: "يجب أن نتعايش مع الوضع الذي تمر به الأندية الآن، يوجد العديد من اللاعبين الذين يريدون الرحيل عن الفريق ويعلنون ذلك الأمر".

وتابع:" استمعنا إلى اللاعب، هو يملك الرغبة في الرحيل، نريد أن نجعله سعيدًا ولكن يجب أن نفكر أيضًا في الأفضل لنا، سوف ننتظر ونرى".

واختتم ماروتا تصريحاته قائلاً : "عندما يكون اللاعب صريحًا ويخبرنا عن رغبته الحقيقية سوف نستمع إليه دائمًا بعدها ننظر لمصالح النادي المالية".