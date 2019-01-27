رياضة | أخر تطورات قائمة الزمالك الإفريقية

استقر الزمالك على قيد محمد عبدالسلام مدافع الفريق في أحد مقاعد قائمته الإفريقية وذلك لتدعيم خط الدفاع في ظل عدم وجود سوى الثلاثي محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

ويتبقى للزمالك 3 مقاعد في في القائمة الإفريقية بعد قيد المغربي خالد بوطيب ليحصل عبدالسلام على مقعد ليتبقى مقعدين فقط في القائمة.

ويسود اتجاه في الزمالك لضم أحمد سيد زيزو للقائمة الإفريقية ليتبقى مقعد واحد سيتم تركه للساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد تحسبا لإنهاء صفقة جديدة.

وحال عدم ضم صفقة جديدة سيتنافس الثنائي محمد حسن لاعب الوسط ومحمد كماتشو اللاعب الصاعد على المقعد المتبقي وستكون فرص كماتشو أقرب في ظل أزمة التجنيد التي يعاني منها محمد حسن والتي تعوقه من السفر مع الزمالك.

أحال مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مخالفات بعثة الزمالك المتوجهة إلى كينيا لمواجهة فريق جورماهيا يوم ٣ فبراير القادم في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية إلى وزارة الشباب والرياضة.

واكتشف مسئولو اللجنة الأولمبية عند فحص أوراق قرار السفر لبعثة الزمالك المتوجهة يوم 29 يناير حتى يوم 5 فبراير العديد من المخالفات بوضع اسم هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي كرئيس للبعثة وهو ما يخالف قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ووضعه على قوائم ترقب الوصول وإعتماد سفره يعد مخالفة للقانون.

المخالفة الثانية في قرار سفر بعثة الزمالك إلى كينيا تسهيل إستيلاء أحد المتهمين من أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك على أموال عامة وذلك من خلال الموافقة على منحه بدل سفر وفقاً لما ورد بخطاب نادى الزمالك الصادر من النادى برقم 470 بتاريخ 23/1/2019.

المخالفة الثالثة ورود أسماء بكشف البعثة لم ترد بخطاب النادى وهو ما يعتبر تغيير في أسماء البعثة مخالفة للوائح والقوانين الخاصة بالسفر للخارج.

تحفظ مسئولو اللجنة الأولمبية على الأوراق المرسلة من الزمالك وأحال الملف بالكامل إلى وزارة الشباب والرياضة للبت فيه.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة يوم الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري المصري، ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة المحلية.