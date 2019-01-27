رياضة | دي فرانشيسكو يهاجم لاعبي روما بعد التعادل مع أتلانتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي فرانشيسكو يهاجم لاعبي روما بعد التعادل مع أتلانتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لروما الإيطالي لاعبيه عقب التعادل مع أتالانتا بثلاثة أهداف لكل منهما في الدوري.

وقال دي فرانشيسكو في تصريحات عبر سكاي سبورت إيطاليا : " الفريق كان جيدًا في الشوط الأول من حيث اتخاذ القرارات الصحيحة".

وأضاف: "أدركنا أن أتالانتا سيهاجم كثيرًا، المشكلة أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر لنا، ليس مقبولًا أن نرى اللاعبون يؤدون بمستوى في شوط ومستوى أخر في الشوط الثاني".

وتابع: "أعتقد أن هناك قصور ذهني، لدينا الكثير من العمل النفسي لكي نقوم به، لا يمكن أن تكون متقدمًا بثلاثية وبعدها تتعادل 3\3".

وأردف قائلا : "هذا الفريق أظهر قدرته على الحفاظ على الإيقاع واختيار التوقيت المناسب لتمرير الكرة خلف دفاع الخصم".

واستطرد قائلا : "عندما لا تستطيع الحفاظ على الكرة وتمنحها للخصم، حينها سيقتلك كما فعل أتالانتا في الشوط الثاني، اللوم كله يوجه إلينا لأننا كنا في المقدمة بثلاثة أهداف".

واختتم دي فرانشيسكو تصريحاته قائلاً : "ما يجعلني أشعر بالجنون هو عدم الاتساق في فريقي حتى في نفس المباراة".

يذكر أن روما فرط في فوز سهل على أتالانتا بعدما كان متقدمًا بثلاثية نظيفة قبل أن يعود أصحاب الأرض ويسجلون ثلاثة أهداف.