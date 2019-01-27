رياضة | الدنمارك بطلا لكأس العالم لكرة اليد لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدنمارك بطلا لكأس العالم لكرة اليد لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج المنتخب الدنماركي ببطولة كأس العالم لكرة اليد 2019 المقامة في ألمانيا والدنمارك، للمرة الأولى في التاريخ بعد الفوز مساء اليوم علي النرويج31-22 .

انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الدنمارك بفارق 6 أهداف وبنتيجة 18 هدفا مقابل 16 هدف وفي شوط المباراة الثاني، وسع أصحاب الأرض الفارق إلى 9 أهداف، لتفوز الدنمارك بـ31 هدف مقابل 22.

ويعد هذا التتويج هو الأول للمنتخب الدنماركي بعد خسارة ثلاثة نهائيات أعوام 1967 أمام تشيكسلوفاكيا، و2011 أمام فرنسا، و2013 أمام إسبانيا.

كانت مصر قد واجهت المنتخبين خلال البطولة، فخسر الفراعنة أمام الدنمارك بنتيجة 26 مقابل 20، وخسروا أمام النرويج بنتيجة 32 مقابل 28.

يذكر أن فرنسا كانت قد حسمت المركز الثالث في البطولة أيضا قبل هذا اللقاء بالفوز على ألمانيا بنتيجة 26 مقابل 25.