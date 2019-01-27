رياضة | رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة لاتسيو مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين من الدوري. جاءت تشكيلة يوفنتوس الرسمية كالتالي: حراسة المرمي: تشيزني خط الدفاع: دي تشيليو، بونوتشي، روجاني، ساندرو خط الوسط: بينتاكور، إيمري تشان، ماتويدي خط الهجوم: كوستا، رونالدو، ديبالا

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