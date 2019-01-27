رياضة | أول تعليق من عصام الحضري عن انتقاله للنجوم (صورة)

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أكد الحارس المخضرم عصام الحضري اقترابه من الانضمام لفريق نجوم اف سي، وذلك بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع الإسماعيلي نظير التنازل عن مستحقاته ودفع مبلغ مادي. ونشر الحضري صورة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقا: "سوبر حضري". ويتبقى رتوش أخيرة لينضم الحضري رسميا لنادي النجوم، الذي من المنتظر أن يعلن عن الصفقة غدا الاثنين. تعرف على قائمة الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري أعلن سيدومير المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، غدا الأثنين. وجاءت قائمة الاسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري على النحو التالي: حراسة المرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى. الدفاع .. طارق طه– محمد مجدى – محمود متولى – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط .. محمود عبد العاطى “دونجا” – عمر الوحش – محمد صادق – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – يحيي زايد.

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