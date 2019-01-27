رياضة | أهداف مباراة - الترسانة 2 × 1 أف سي مصر | دوري الدرجة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الترسانة 2 × 1 أف سي مصر | دوري الدرجة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كأس الإتحاد الإنجليزي كريستال بالاس 2 x

18:00 0 توتنهام هوتسبير تشيلسي 3 x

20:00 0 شيفيلد وينزداي الدوري الإسباني الدرجة الأولى جيرونا 0 x

17:15 2 برشلونة إسبانيول 0 x

21:45 1 ريال مدريد الدوري الإيطالي أتلانتا 3 x

16:00 3 روما تورينو 1 x

19:00 0 انتر ميلان لاتسيو 0 x

21:30 0 يوفنتوس الدوري الألماني بايرن ميونيخ 4 x

16:30 1 شتوتجارت الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان 0 x

22:00 0 رين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الفتح 1 x

14:20 0 القادسية الفيحاء 1 x

17:20 5 الهلال النصر - x

تأجلت - أحد

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