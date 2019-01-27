انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. الدنمارك تُتوج بطلة لمونديال اليد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 09:50 مساءً - تُوّج منتخب الدنمارك بطلاً لمونديال كرة اليد، للمرة الأولى في تاريخه، مساء الأحد؛ إثر فوزه الكبير على النرويج (31-22)، في المباراة النهائية للبطولة، التي احتضنتها ألمانيا والدنمارك بشكل مشترك.

أنهى الدنماركيون الشوط الأول من المباراة متقدمين بفارق 7 أهداف بنتيجة (18-11)، قبل أن يوسعوا الفارق في الشوط الثاني إلى 9 لتنتهي المباراة الختامية بـ(31-22).

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز للحارس نيكولاس لاندين الذي تألق بشكل لافت، إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي تلقاه خلال المباراة.

وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها الدنمارك باللقب المونديالي، رغم أنها بلغت النهائي في 3 مناسبات سابقة، أعوام 1976 و2011 و2013.

في الجهة المقابلة، خسرت النرويج النهائي الثاني توالياً، بعد الهزيمة في نسخة 2017 السابقة أمام فرنسا البلد المنظم بنتيجة (26-33).

وفي وقت سابق، انتزع الفريق الفرنسي الميدالية البرونزية بعد تغلّبه بصعوبة على نظيره الألماني بنتيجة (26-25)، في المباراة الترتيبية لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاءت المباراة مثيرة واتسمت بالندية من جانب لاعبي الفريقين منذ بدايتها لنهايتها، حيث انتهى الشوط الأول بفوز ألمانيا بنتيجة (13-9)، لكن الفرنسيين قلبوا الطاولة رأساً على عقب لينهوا المباراة منتصرين.