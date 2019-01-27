شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يسحق دوسلدورف برباعية في البوندزليجا والان مع التفاصيل

اكتسح لايبزيج مضيفه فورتونا دوسلدورف، برباعية نظيفة، اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ19 من الدوري الألماني.

وعلى ملعب (إسبريت أرينا)، سجل أهداف الضيوف كل من، المهاجم الدنماركي يوسف بولسن "هدفين" (ق2 وق16)، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي (ق9)، ولاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر (ق68).

وبهذا الفوز، رفع لايبزيج رصيده من النقاط إلى 34، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 21 نقطة، في المركز الـ14.