شكرا لقرائتكم خبر عن لايبزيج يسحق دوسلدورف برباعية في البوندزليجا والان مع التفاصيل
اكتسح لايبزيج مضيفه فورتونا دوسلدورف، برباعية نظيفة، اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ19 من الدوري الألماني.
وعلى ملعب (إسبريت أرينا)، سجل أهداف الضيوف كل من، المهاجم الدنماركي يوسف بولسن "هدفين" (ق2 وق16)، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي (ق9)، ولاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر (ق68).
وبهذا الفوز، رفع لايبزيج رصيده من النقاط إلى 34، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 21 نقطة، في المركز الـ14.
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزيج يسحق دوسلدورف برباعية في البوندزليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.