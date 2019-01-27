شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الهلال السعودي وديا مارس المقبل والان مع التفاصيل
أبرم نادي بيراميدز المصري اتفاقا مع الهلال السعودي لخوض مباراة وديى تجمع الفريقين وذلك في فترة التوقف الدولي المقرر لها مارس المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تغريدة يؤكد من خلالها على إقامة اللقاء في شهر مارس المقبل، وكتب: "بعد الاتفاق بين الناديين.. الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في محيط الرعب، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا".
وعلى جانب منفصل يواصل نادي بيراميدز جهوده للحصول على خدمات أحمد شديد قناوي، لاعب السابق الإنتاج الحربي الحالي.
ويفكر بيراميدز في ضم شديد قناوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لحل أزمة الجبهة اليسرى التي يعاني منها مؤخرًا.
ويعاني بيراميدز من نقص في هذا المركز، بعد غياب الظهير الأيسر الأساسي للفريق محمد حمدي، بسبب التجنيد.
ويقدم شديد قناوي أداء جيد منذ رحيله عن القلعة الحمراء، مع فريقه الإنتاج الحربي، مما لفت أنظار نادي بيراميدز.
وأعلن بيراميدز رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد التعادل مع الزمالك 3-3، وتعاقد مع المدرب الأرجنتيني المخضرم رامون دياز.
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