شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الهلال السعودي وديا مارس المقبل والان مع التفاصيل

أبرم نادي بيراميدز المصري اتفاقا مع الهلال السعودي لخوض مباراة وديى تجمع الفريقين وذلك في فترة التوقف الدولي المقرر لها مارس المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تغريدة يؤكد من خلالها على إقامة اللقاء في شهر مارس المقبل، وكتب: "بعد الاتفاق بين الناديين.. الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في محيط الرعب، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا".

وعلى جانب منفصل يواصل نادي بيراميدز جهوده للحصول على خدمات أحمد شديد قناوي، لاعب السابق الإنتاج الحربي الحالي.