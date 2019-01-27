شكرا لقرائتكم خبر عن بيلباو يقتنص فوز صعب على ريال بيتيس في الدوري الأسباني والان مع التفاصيل

الخليج 365- إنتزع فريق اتلتيك بيلباو فوز صعب على مضيفه فريق نادي ريال بيتيس بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الأحد على ملعب إستاد سان ماميس لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

ويدين الفريق الباسكي بهذا الفوز للاعبه إيكار مونياين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لفريقه عند حلول الدقيقة الحادية والعشرين ليهدي فريق المدرب غايزكا غارينتاتو فوزاً هاماً.

بهذا الفوز رفع اتلتيك بيلباو رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة والعشرين في المركز الحادي عشر فيما توقف رصيد ريال بيتيس عند النقطة التاسعة والعشرين وضعته في المركز الثامن.