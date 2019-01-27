شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يسقط في فخ الهزيمة أمام تورينو والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز تورينو على إنتر ميلان بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

جاء هدف تورينو الوحيد في اللقاء من ركلة ركنية لعبها كريستيان أنسالدي، وسجل منها بيتزي بعد ضربة رأسية فشل الحارس سمير هاندانوفيتش في التعامل معها.