شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعين بـ20 لاعبا لمواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل

ضم الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي، 20 لاعبا في قائمة الفريق لمواجهة وادي دجلة في الجولة العشرين من بطولة الدوري، في المباراة المقرر انطلاقها يوم الأثنين المقبل. .

وشهدت القائمة عودة مهاجم الفريق صلاح محسن بعد طول غياب بسبب الإصابة، كما استعان المدرب باللاعب الأنجولي المنضم حديثًا جيرالدو دا كوستا، وهشام محمد، بينما غاب حمدي فتحي بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي.

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، حسين الشحات، صالح جمعة، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، جيرالدو.

خط الهجوم: صلاح محسن، جونيور أجايي.