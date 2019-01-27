شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الدنماركي يتوج بطلاً لمونديال اليد والان مع التفاصيل
الخليج 365- توج المنتخب الدنماركي بمونديال اليد وذلك للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب النرويجي بنتيجة 31-22 في المباراة التي جمعت المنتخبان اليوم الأحد.
ونجح المنتخب الدنماركي في الخروج فائزاً بالشوط الأول بفارق سبعة أهداف حيث إستقرت النتيجة عند 18-11 وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الدنماركي في إنهاءه بفارق هدفين لينتهي اللقاء على وقع النتيجة النهائية 31-22
ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في تحقيق هذا اللقب الغالي إلى حارسه المتألق نيكلاس لاندين الذي دافع عن مرماه في أكثر من هجمة كما أن الجماهير دعمت الفريق خلال اللقاء ما أدى إلى تحقيق الفوز بالبطولة.
يذكر أن المنتخب الدنماركي قد وصل إلى المشهد الختامي في ثلاثة مناسبات من قبل أعوام 1976 و 2011 و 2013 لكنه لم ينجح في التتويج باللقب ليأتي العام 2019 ويحمل الفوز الاول للدنماركيين بالبطولة.
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