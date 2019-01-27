شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يبدأ مشواره مع أحد السعودي مقابل 200 ألف دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365- بدأ مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلي والمعار لأحد السعودى، مشواره مع الفريق السعودي، بمجرد وصوله اليوم إلى مطار الرياض، بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 150 ألف دولار.

ووافق مارتن لاسارتى، المدير الفني للشياطين الحمر، على رحيل مؤمن زكريا من الناحية الفنية، إلا أن جهاز الكرة رفض عرض أحد السعودى المبدئي الذى وصل قيمته لـ100 الف دولار، لتتم الموافقة على رفع قيمة العرض لـ200 ألف دولار، للحصول على خدمات الجناح الدولي.

يذكر أن صفقة التعاقد مع مؤمن زكريا كلفت نادى أحد ما يقارب الـ 750 ألف ريال سعودي، يحصل عليها النادى الأهلى، فضلاً عن مقدم عقد ورواتب وسكن وسيارة للاعب حتى نهاية مدة الإعارة.

ويحتل أحد الذى يضم أيضاً أحمد جمعة مهاجم المصرى البورسعيدى المركز الـ16 والأخير فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 6 نقاط.