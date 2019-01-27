شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الليجا والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد تشكيلة فريقه التي تستعد لمباراة إسبانيول بعد أقل من ساعة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.
وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي :-
- حراسة المرمى : تيبوا كورتوا
- خط الدفاع : داني كارفخال ، سيرجيو راموس ، رفائيل فاران ، ريجيلون
- خط الوسط : كاسيميرو ، توني كروس ، لوكا مودريتش
- خط الهجوم : لوكاس فاسكيز ، فينيسيوس جونيور ، كريم بنزيما.
في الوقت الذي جاءت فيه تشكيلة فريق نادي إسبانيول كالآتي :-
- حراسة المرمى : دييجو لوبيز
- خط الدفاع : خافي لوبيز ، لويس ، هيرموسو ، ديداتش ، أليكس لوبيز
- خط الوسط : مارك روكا ، داردر ، سيرجيو جارسيا ، بابتيستاو
- خط الهجوم : بورخا إجلاسياس.
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