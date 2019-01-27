شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يصل السعودية للانضمام إلى أحد والان مع التفاصيل
الخليج 365- وصل مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المصري المعار إلى أحد السعودي، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بعد انضمامه رسميًا لفريق نادي اُحد السعودي.
وكان مؤمن زكريا قد انتقل على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور من الأهلي المصري إلى الفريق السعودي.
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