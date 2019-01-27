شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يستعد للانفصال عن القلعة الصفراء والانضمام للنجوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- ينهى عصام الحضري، حارس مرمى النادي الإسماعيلي المصري، عقده مع القلعة الصفراء، بعدما طلب الرحيل عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث رفض استكمال عقده مع الدراويش، رغم انتقاله إليهم بداية الموسم الحالي، قادمًا من رحلة احترافٍ قصيرة مع نادي التعاون السعودي.

وفي الوقت ذاته، كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم المصري، عن مفاوضات ناديه مع الحضري؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية.

وصرح الطويلة: "إلى الآن لم يتم التعاقد مع عصام الحضري بشكلٍ رسمي، ولم أدخل معه في مفاوضات رسمية حتى الآن".

واستكمل رئيس النجوم حديثه قائلًا: "عصام الحضري وعدني أننا سنتقابل اليوم بعد أن ينهي عقده مع نادي الإسماعيلي؛ لكي نتفاوض على انضمامه لفريق النجوم، ولكن لا يصح أن أتفاوض معه طالما على ذمة نادي آخر".