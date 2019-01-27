شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر في الدوري الأسباني والان مع التفاصيل

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة نارية ضد إسبانيول مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب كورنيلا إل برات مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني وذلك في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة.

وستنقل مباراة إسبانيول وريال مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 3 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 36 نقطة بينما إسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الاسباني عبر موقع الفجر الرياضي.

ويتوقع أن يلعب ريال مدريد بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز