شكرا لقرائتكم خبر عن السير أليكس فيرغسون يجيب.. من الأفضل ليونيل ميسي أم مارادونا؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - صرح المدرب السابق لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل من دييجو أرماندو مارادونا.

وقال في تصريحات لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، كنت علي طاولة العشاء مع سونس و ماكيلفاني وكنا نتناقش عن من أفضل ميسي أم مارادونا.

وأضاف: إشتد النقاش وإنفعل سونس وقال: إنظروا لعبت ضد مارادونا 5 مرات، وأقول لكم ميسي أفضل، بينما ماكيلفاني يقول لا يهمني من لعب ضد من، دييجو أفضل.

وأوضح: بالنسبة لي أنا مثل سونس، مارادونا كان في قمة مستواه لبضع مواسم فقط، بعكس ليونيل ميسي علي قمة الكرة من سنوات عديدة وهو افضل من مارادونا.

يذكر أن المدرب الأسطوري للشياطين الحمر صاحب الـ 77 عامًا، أعتزل التدريب في صيف 2013، بعدما قضي 27 عامًا علي رأس القيادة الفنية لليونايتد.