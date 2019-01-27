شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يباغت الأهلي بصفقة جديدة والان مع التفاصيل

السعودية يوز 365- أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة تعاقدها مع اللاعب مصطفى طلعت قائد الفريق السابق والذي يلعب حالياً مع الفريق السكندري حرس الحدود ولكنه فسخ عقده موخراً مع الفريق السكندري ليعود مرة أخرى لقلعة دجلة.

وتنتظر وادي دجلة مباراة هامة يوم غداً الأثنين امام النادي الأهلي لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الجولة العشرين ووقع طلعت على عقود إنضمامه لمدة عام ونصف العام تبدأ من الإنتقالات الشتوية الجارية وتنتهي بنهاية العام المقبل.

وتعتبر الصفقة هي الثالثة التي تنضم لكتيبة اليوناني تاكياس جونياس بعد الغاني إيزاك يعقوبو القادم من فريق نادي إيرجوتيليس اليوناني والذي يلعب في الناحية الدفاعية اليسرى ورمزي خالد ظهير أيمن فريق الأتحاد السكندري السابق.

وكان طلعت صاحب ال31 عاماً قد لعب من قبل لناشيء النادي الأهلي قبل أن يرحل إلى قلعة الدراويش ومنه إلى وادي دجلة وقرر الرحيل إلى نادي سموحة وعاد لدجلة مرة أخرى ثم إنتقل إلى النادي العسكري الداخلية ومنه للفريق السكندري حرس الحدود قبل أن ينتهي به المطاف في فريقه السابق وادي دجلة.