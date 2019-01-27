شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيبما التنزاني والان مع التفاصيل
كشفت لجنة المبارايات بالنادي الأهلي عن أسعار تذاكر مباراة سيبما التنزاني، المقرر انطلاقها السبت المقبل، على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكما أعلنت اللجنة، عن بدء الحجز الإلكتروني اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني
وجاءت أسعار التذاكر كالأتي :
10 جنيهات للدرجة الموحدة.
30جنيهًا للدرجة الأولى.
وذلك، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لحجز التذاكر، ومساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب في مشوار الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال.
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