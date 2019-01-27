شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتقدم بشكوى ضد رئيس غريمه الزمالك والان مع التفاصيل

الخليج 365- قدم مجلس إدارة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، طلب رسمي لاتحاد الكرة لإيقاف رئيس نادي الزمالك.

حيث أرسل مسئولو القلعة الحمراء مذكرة رسمية لوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، يطالبون فيها بمحاسبة رئيس الأبيض قانونيًا، للتجاوزات التي يرتكبها في حق الأحمر وقياداته وجماهيره في وسائل الإعلام المختلفة دون أن يحاسبه أحدًا.

وفي ذات السياق، حضر اليوم الأحد، المُمثل القانوني للنادي الأهلي، في اتحاد الكرة؛ للاستماع لجلسة لجنة القيم والأخلاق.

وقدم خلالها ممثل الأحمر، أسباب تقدم الأهلي بشكواه ضد رئيس الزمالك.

وبناءً عليه، قررت اللجنة استدعاء رئيس الزمالك، مرتضى منصور، يوم 10 فبراير المقبل، في مقر الجبلاية؛ للاستماع إلى أقوله بالاتهامات التي وجهها له النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يخطر اتحاد الكرة نادي الزمالك خلال الساعات القليلة المُقبلة، بموعد امتثال رئيس الزمالك للتحقيق.