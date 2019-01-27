شكرا لقرائتكم خبر عن قائد تشيلسي يقترب من الرحيل والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرغب كريستال بالاس ونظيره فولهام في ضم جاري كاهيل نجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية بأن هودجسون المدير الفني لكريستال بالاس يطمح في ضم كاهيل خلال انتقالات يناير الجاري والذي تم ربطه أيضًا بكل من آرسنال ووست هام وبورنموث.

وأكدت الصحيفة البريطانية بأن مسئولي فولهام لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على صفقة كاهيل مما أدى إلى تحويل الانتباه إلى كريستال بالاس.

يذكر أن كاهيل فاز بلقبين الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي منذ انضمامه لتشيلسي في 2012 وينتهي عقده مع البلوز نهاية الموسم.