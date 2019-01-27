شكرا لقرائتكم خبر عن كريستال بالاس يستغل إصابات توتنهام ويطيح بالسبيرز من كأس الإتحاد الأنجليزي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أطاح كريستال بالاس بضيفه فريق توتنهام هوتسبيرز من بطولة كأس الإتحاد الأنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بفوزه عليه بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم الأحد على ملعب سيلهرست بارك لحساب مباريات الدور الرابع.

افتتح كونور ويكهام التقدم لكريستال بالاس في الدقيقة التاسعة فيما ضاعف اندروس تاونسيند النتيجة لفريقه في الدقيقة الرابعة والثلاثين من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يكون كريستال بالاس قد ثأر من الهزيمة التي تعرض لها بهدف واحد مقابل لا شيء امام السبيرز على ملعب سيلهرست بارك ضمن مباريات الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم في شهر نوفمبر الماضي ونجح لاعبوا الفريق في إستغلال الإصابات التي تعاني منها كتيبة ماوريسيو بوكتينو ونجحوا في العبور لدور ال64 من البطولة.