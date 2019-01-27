شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإنتاج الحربي ينفي تعاقد لاعبه مع بيراميدز والان مع التفاصيل

الخليج 365- نفى خالد مهدي ، مدير الكرة بفريق نادي الإنتاج الحربي المصري، حقيقة تلقيهم عرضًا من نادي براميدز، للتعاقد مع أحمد شديد قناوي، الظهير الأيسر للإنتاج الحربي.

حيث صرح مهدي لأحد المواقع المصرية: "الموضوع لم يتخط مرحلة الحديث، ولا يوجد عرض رسمي لانتقال شديد قناوي".

وأضاف: "حال وجود عرض رسمي سنعرض الأمر على المدير الفني وسيكون له القرار الأول والأخير".

واختتم: "سندرس العرض جيدًا وإذا كان العرض مناسبًا فلن نمانع".

يذكر أن قناوي قد سجل هدفًا واحدًا، خلال مشاركته مع الإنتاج الحربي في 20 مباراة بواقع 1753 دقيقة، بينما صنع اثنين آخرين، ولم يتلق أي إنذار هذا الموسم.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق الإنتاج الحربي يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة، حصدهم من 6 انتصارات وعشر تعادلات بينما نال 4 هزائم.