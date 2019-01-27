شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب برشلونة: حصلنا علي ما نريده من جيرونا.. ونفكر في إشبيلية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أعرب نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني، عن رضاه بما قدمه في مباراة جيرونا اليوم الأحد.

وحقق برشلونة فوزًا مهمًا علي جيرونا خارج قواعده، بهدفين نظيفين، في الجولة الـ 21 من الليغا، وأحرز الهدفين سيميدو في الدقيقة 9، وليونيل ميسي في الدقيقة 68.

وقال سيميدو في تصريحات صحفية عقب المباراة، أنا أشعر بالرضى، وأشعر أنني بحالة جيدة، ولكن أعتقد أن أهم شيء هو انتصار الفريق اليوم في جيرونا.

وأضاف سيميدو: خرجنا بالنقاط الثلاث، وهو ما كنا نريده، كنا نعلم أنها ستكون مباراة معقدة للغاية ضد جيرونا، الذي يلعب بشكل جيد في ملعبه، ويضيق علينا كثيرًا.

وأردف سيميدو: في الشوط الثاني فرضنا طريقة لعبنا، وبعد الطرد سيطرنا على رتم اللعب بالكامل.

وكان بيرناردو ايسبينوسا مدافع جيرونا، تعرض للطرد بعد مرور 6 دقائق فقط من الشوط الثاني، نتيجة حصوله علي الإنذار الثاني، وكان الإنذار الأول حصل عليه في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

وأختتم سيميدو: عندما يحين وقت المعاناة، علينا القيام بذلك معًا كلنا كمجموعة، والآن نفكر في المباراة المهمة يوم الأربعاء ضد إشبيلية في الكأس.

يذكر أن برشلونة سيواجه إشبيلية في إياب دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا، علي ملعب الكامب نو، وكانت نتيجة الذهاب أنتهت بخسارة البلوجرانا بهدفين نظيفين.