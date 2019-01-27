الان تتابع على “محيط الرعب”.. الهلال يواجه بيراميدز المصري وديا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الهلال، قبل قليل، الاتفاق مع “بيراميدز” المصري للعب مباراة ودية في شهر مارس المقبل في ملعب محيط الرعب على أن يتحدد موعد المباراة في وقت لاحق.

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