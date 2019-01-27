شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح تشكيل الأهلي..عودة ثنائية نيدفيد والسولية وصالح جمعة قد يبدأ المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة وادي دجلة في الجولة 20 من عمر الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل في حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي وخط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي وخط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، حسين الشحات، صالح جمعة، جونيور اجايي، أحمد حمودي، كريم نيدفيد، جيرالدو وخط الهجوم: صلاح محسن.

مباراة هامة للأهلي يسعى من خلالها لتأكيد العودة للانتصارات حيث لم يتعرض الفريق للخسارة منذ مباراة بيراميدز، ففاز على سموحة وبعدها فيتا كلوب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة في الجزائر، وبعدها فاز بثلاثية على مصر المقاصة في أفضل مباريات الأهلي حتى الأن.

ويسعى مارتن لاسارتي للاستقرار على التشكيل الأفضل للأهلي خاصة بعد أن شهدت قائمة الأهلي عودة 4 مصابين للفريق وهم الأنجولي جيرالدو والذي غاب عن الفريق الفترة الماضية بسبب الإصابة التي لحقت به، بالإضافة إلى صلاح محسن والذي غاب لفترة طويلة وهشام محمد وباسم علي فيما يغيب عن الفريق حمدي فتحي بسبب الاجهاد.

من المتوقع أن يبدأ لاسارتي بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ظهير أيمن وعلي معلول ظهير أيسر وفي قلب الدفاع قد تشهد عودة سعد سمير للتشكيل الأساسي بعد تعافيه بالإضافة لياسر إبراهيم.

في منتصف الملعب ربما يفضل الأورجوياني لاسارتي، البدء بعمرو السولية وكريم نيدفيد وهم الثنائي الأفضل في ظل غياب حمدي فتحي وحسام عاشور للإصابة وبسبب تراجع مستوى هشام محمد، ولعب الثنائي كأساسي في مباراة شبية الساورة ونجحوا بشكل كبير.

في مركز صناعة اللعب قد يفضل لاسارتي الدفع بصالح جمعة لاختباره تمهيداً للاستقرار على قيده بالقائمة الإفريقية من عدمه في ظل قناعات المدرب بإمكانياته حيث شهدت الأيام الماضية اجتماعين بين المدرب واللاعب.

وفي خط الهجوم سيبدأ لاسارتي بنفس اللاعبين أمام المقاصة رمضان صبحي وأجايي وحسين الشحات، بينما يظل صلاح محسن على الدكة خيار بديل نظراً لعودته من الإصابة.

التشكيل المفترض

حراسة المرمى .. محمد الشناوي

خط الدفاع ..محمد هاني - سعد سمير - ياسر إبراهيم - علي معلول

وسط الملعب .. كريم نيدفيد - عمرو السولية - صالح جمعة

الهجوم.. حسين الشحات – رمضان صبحي – أجايي

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

محمد هاني أيمن أشرف ياسر إبراهيم علي معلول

كريم نيدفيد عمرو السولية ناصر ماهر

رمضان صبحي أجايي حسين الشحات