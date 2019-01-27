شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفوز على جيرونا بثنائية نظيفة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة، حامل اللقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، فوزه الثامن على التوالي.

الفوز جاء بصعوبة على مضيفه وجاره المتواضع جيرونا 2-صفر، الأحد، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

وأعاد برشلونة الفارق الذي كان يفصله عن ملاحقه أتلتيكو مدريد الثاني إلى 5 نقاط مجددا، بعد أن تقلص السبت إلى نقطتين إثر فوز نادي العاصمة على خيتافي 2-صفر.

ثنائية النادي الكاتالوني حملت توقيع نيلسون سميدو (9)، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (69).

وعلى بعد نحو 110 كلم، يلعب ريال مدريد الذي يتخلف بفارق 13 نقطة عن غريمه برشلونة، في كاتالونيا أيضا حين يواجه مضيفه إسبانيول، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على ريال بيتيس القوي (2-1 خارج ملعبه) وإشبيلية (2-صفر) في المرحلتين الماضيتين وضيفه جيرونا (4-2) الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.

وحقق بلد الوليد فوزه الأول منذ 9 ديسمبر الماضي، ورفع رصيده إلى 25 نقطة، وذلك بعدما حول تخلفه أمام ضيفه سلتا فيغو بهدف للدنماركي بيوني سيستو (16)، إلى فوز 2-1 بفضل أوسكار بلانو (55) وكيكو (69)، في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة، بعد طرد الهولندي ويسلي هويدت (87).