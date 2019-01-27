شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالأهلي تستقر على قيد صالح جمعة ومحمود وحيد فى القائمة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، على قيد الثنائى صالح جمعة ومحمود وحيد فى القائمة الأفريقية فى المقعدين المتبقيين بقائمة الفريق الأفريقية، وذلك عقب اجتماعه مع محمد يوسف المدير العام، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفنى عن قيد صالح جمعة ومحمود وحيد أفريقياً عقب مواجهة وادى دجلة التى يخوضها الفريق اليوم فى إطار مباريات الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز. وجاء اختيار الجهاز الفنى لقيد صالح جمعة بعد الالتزام الذى ظهر عليه اللاعب خلال فترة التأهيل الأخيرة، وقدم مستوى بدنيا وفنيا جيدا فى الأيام الماضية، نال به استحسان مارتن لاسارتى، فضلاً عن الخبرات التى يمتلكها اللاعب، والتى ستزيد من قوة الفريق فى البطولة الأفريقية، بينما تم اختيار محمود وحيد لتدعيم مركز الظهير الأيسر فى قائمة الفريق، خصوصاً بعدما رحل صبرى رحيل إلى صفوف الاتحاد السكندرى، وكان الجهاز الفنى قد قام بقيد رمضان صبحى وياسر إبراهيم وحسين الشحات قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى افتتاح مشوار دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا قبل أن يقوم بقيد الثنائى حمدى فتحى وجونيور أجايى قبل مباراة شبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة غداً «الثلاثاء»، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى يوم السبت المقبل، فى إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، على أن يتجه الفريق للإسكندرية يوم الخميس لإقامة معسكر هناك بالقرب من ملعب برج العرب الذى سيستضيف المباراة، التى يسعى الفريق لحصد النقاط الثلاث خلالها للانفراد بالصدارة وقطع شوط كبير فى مشوار التأهل لدور الثمانية الأفريقى.