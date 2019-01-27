شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى رحيل يوضح أسباب رحيله إلى الاتحاد السكندرى: الأهلى لم يظلمنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صبرى رحيل، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، أنه لم يتعرض للظلم خلال الفترة التى قضاها فى النادى الأهلى، لافتا إلى أنه حصد 8 بطولات سواء محلية أو أفريقية أضيفت لسيرته الذاتية، وأوضح «رحيل» فى حواره مع «المصرى اليوم» أنه شارك أساسيا فى كل البطولات التى حصدها مع القلعة الحمراء باستثناء الفترة التى تولى فيها حسام البدرى مسؤولية الفريق.

وشدد «رحيل» على أنه اختار الانتقال إلى الاتحاد السكندرى نظرا لشعبيته الكبيرة ومشاركته فى أكثر من بطولة، وأشياء أخرى فى هذا الحوار:

■ بداية.. لماذا فضلت الاتحاد السكندرى عن بقية العروض الأخرى؟

- الاتحاد السكندرى يمتلك كل مقومات البطولة، سواء مجلس إدارة متميز برئاسة محمد مصيلحى أو جهاز فنى كفء بقيادة حلمى طولان، فضلا عن الشعبية الجارفة التى يتمتع بها، إلى جانب أنه يشارك فى أكثر من بطولة محلية وعربية ولديه فرصة كبيرة فى الحصول على أى منها.

■ هل يمكن أن تشارك مع الفريق فى البطولة العربية؟

- للأسف.. لوائح البطولة أكدت صعوبة قيدى ضمن الفريق فى البطولة العربية لأننى كنت مقيدا فى قائمة الأهلى، لكن هناك محاولات من جانب مجلس الإدارة لتقديم التماس إلى اللجنة المنظمة.

■ ألست معى أن الاتحاد السكندرى من الصعب أن ينافس على البطولات؟

- أختلف معك، فالاتحاد لديه القدرة على حصد بطولة كأس مصر أو البطولة العربية رغم صعوبة المواجهة المقبلة أمام الهلال السعودى، لكن لا تنسى أن الفريق أقصى فريقين كبيرين من البطولة سواء الترجى التونسى أو الزمالك، إلى جانب أنه فاز على الأهلى برباعية فى الدورى.

■ ما سر فشل انتقالك إلى «بيراميدز»؟

- لا أعرف.. ولا أهتم بمعرفة الأسباب.. فأنا لاعب كرة قدم ومقيد بنادى الاتحاد السكندرى ولا أفكر سوى فى الظهور بشكل مميز فى المباريات التى سأشارك فيها.

■ لماذا اتخذت قرار الرحيل عن الأهلى؟

- أرغب فى المشاركة الأساسية مع فريق آخر، أملا فى العودة إلى صفوف المنتخب الوطنى.

■ هل تعرضت للظلم فى الأهلى؟

- مطلقا.. فالأهلى بيتى، وصنع تاريخا كبيرا لى، ولم أقصر معه نهائيا، بل شاركت مع الفريق فى حصد 8 بطولات فى السنوات الماضية سواء محلية أو أفريقية.

■ لكنك لم تشارك بصفة أساسية!!

- لم أشارك أساسيا خلال الفترة التى تولاها حسام البدرى داخل النادى الأهلى، بسبب التعاقد مع لاعب آخر هو التونسى على معلول، وحصل على فرصته بشكل كبير باعتباره لاعبا محترفا، ورغم ذلك كنت أشارك أساسيا فى بعض المباريات، لكن بقية الفترة التى كنت متواجدا فيها بالأهلى كانت متميزة.

■ برأيك.. لماذا تراجع مستوى الأهلى فى الموسم الماضى؟

- مستوى الأهلى لم يتراجع.. بل وصل إلى نهائى دورى الأبطال لكنه لم يوفق وخرج من البطولة العربية فى نفس التوقيت، ما دفع البعض للقول بأن الفريق تراجع مستواه، لكن الصفقات الجديدة التى عقدها مجلس الإدارة مؤخرا سيكون لها شكل آخر مع الفريق.

■ ألم يتأثر الأهلى برحيل عبدالله السعيد؟

- دعنا نتفق على أن عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز، وهو أفضل لاعب فى مصر خلال الموسمين الأخيرين، لكن الأهلى ناد كبير ولا يتأثر برحيل أى لاعب مهما كانت إمكانياته وقدراته.

■ هل الأهلى سينافس على بطولة الدورى أم أن الزمالك هو الأقرب؟

- لا يمكن أن تحسم بطل الدورى والدور الأول لم ينته، فالأهلى لايزال له مؤجلات لم يخضها.. والزمالك يمتلك فريقا مميزا ومختلفا عن أى موسم آخر.. فضلا عن أن فريق بيراميدز لديه مجموعة رائعة من اللاعبين.

■ ما الفارق بين الأهلى والزمالك باعتبارك لعبت للقطبين؟

- كلاهما ناد كبير ويمتلك شعبية جارفة ومقومات البطولة.. والفترة التى قضيتها فى الزمالك كانت صعبة ولا يمكن مقارنتها بالفترة الحالية داخل القلعة البيضاء لأنها أصبحت أكثر استقرارا على المستوى الفنى والإدارى.

■ أخيرا.. كيف ترى منافسة المنتخب الوطنى على بطولة أمم أفريقيا؟

- المنتخب هو الأقرب لحصد بطولة أمم أفريقيا، خصوصا أن البطولة ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا مثلما حدث فى بطولتى 1986 و2006.