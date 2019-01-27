شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يُعزز صدارته بخماسية في الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

عزز فريق الهلال صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بفوزه على مضيفه الفيحاء بنتيجة 5/ 1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الأحد) على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر، كما تخطى فريق الفتح نظيره فريق القادسية بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الإحساء.

ففي المجمعة، أضاف الهلال ثلاث نقاط ليصل للنقطة الأربعين بعد فوزه القوي بخماسية مقابل هدف، وسجل للهلال كل من جوناثان سوريانو (هدفين د. 27، 43)، وكارلوس إدواردو (هدفين د. 55، 57)، وجيلمين ريفاس (د. 90+3)، فيما سجل للفيحاء اللاعب ضيف الله القرني في الدقيقة 82 من عمر المباراة، وبذلك يصل الهلال للنقطة 40 محافظاً على صدارته للدوري، فيما بقي الفيحاء على نقاطه الخمسة عشر محتلاً المركز الثالث عشر مؤقتاً.

وفي الإحساء، فاز فريق الفتح على نظيره القادسية بهدفين دون مقابل، وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء سددها بنجاح المحترف جواو بيدرو في الدقيقة 19، وقبل نهاية الشوط الأول تلقى لاعب القادسية أحمد الزين بطاقة حمراء بعد عودة الحكم محمد الهويش لتقنية الفيديد، وفي الوقت بدل الضائع وتحديداً عند الدقيقة 90+3 أضاف محمد المجحد الهدف الثاني للفتح ليصل للنقطة 22 محتلاً المركز التاسع، فيما تراجع القادسية للمركز الحادي عشر بنقاطه العشرين.