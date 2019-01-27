الهلال يقوي صدارته للدوري بخماسية في الفيحاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قوى الهلال صدارته لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز كبير على الفيحاء 5 - 1 في المباراة التي جرت اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار الجولة الـ17.

ولم يجد الهلال مقاومة كبيرة من قبل أصحاب الأرض والجمهور، كما أن الحارس مسلم الفريج سهل من مهمة المتصدر كثيرا من خلال ظهوره بمستوى ضعيف بعد أن تصدى للوقوف بين الخشبات الثلاث لتعويض غياب الحارس الكولومبي كريستيان بونيا.

سجل أهداف الهلال، الوافد الجديد، الإسباني جوناثان سوريانو (هدفين) في الدقيقتين 27 و43، وكارلوس إدواردو (هدفين) في الدقيقتين 55 و57 وجيلمين ريفاس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، فيما سجل هدف الفيحاء الوحيد، ضيف الله القرني في الدقيقة 82، مستفيدا من التمريرة الخاطئة لمدافع الهلال علي البليهي.

ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الـ13.