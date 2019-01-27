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شكرا لقرائتكم سولارى يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الأرجنتيني سانتياجو سولارى المدير الفنى لفريق ريال مدريد عن التشكيل الرسمى لمواجهة مضيفه فريق إسبانيول، التى تنطلق فى تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأحد على ملعب "كورنيلا ألبرات"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.
ويقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم فريق ريال مدريد فى مباراة الليلة، بينما يجلس النجم الويلزى جاريث بيل على مقاعد بدلاء الفريق، بعد تعافيه من الإصابة.
ويحتل ريال مدريد المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بالتساوى مع إشبيلية الذى جاء ثالثا بفارق الأهداف، بينما يتصدر برشلونة برصيد 49 نقطة.
ريال مدريد
وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة إسبانيول على النحو التالى:
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: راموس ، فاران ، ريجيلون ، كارفخال
الوسط: كاسيميرو ، مودريتش ، كروس
الهجوم: بنزيما ، فينيسيوس جونيور ، فاسكيز.
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