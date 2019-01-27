فيديو.. الدنمارك بطلة العالم فى كرة اليد بعد الفوز على النرويج

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جدة - عمرو شويل فاز منتخب الدنمارك ببطولة العالم لكرة اليد المقامة فى ألمانيا والدنمارك بعد الفوز الكبير على الجارة النرويج بنتيجة 31-22 فى مدينة هيرنينج الدنماركية.

وتفوق "أحفاد الفايكينج" طيلة أحداث المباراة بفضل التألق المعتاد للنجم المتألق وأفضل لاعب فى البطولة ميكل هانسين، حيث أنهوا الشوط الأول من المباراة بتفوق قوامه 7 أهداف. ويعد اللقب هو الأول فى تاريخ الدنمارك فى البطولة التى يتصدر لائحة شرفها منتخب فرنسا برصيد 6 ألقاب. يذكر أن منتخب الفراعنة حقق إنجازا باحتلال المركز الثامن فى البطولة فى إنجاز هو الأفضل للفريق منذ عام 2001.

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