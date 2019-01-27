شكرا لقرائتكم شجع الأهلي أمام سيمبا بـ10 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي، عن بدء الحجز الإلكتروني اعتبارًا من السادسة مساء اليوم، أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، التي تقام مساء السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. وجاءت أسعار التذاكر، وفقًا لما يلي: 10 جنيهات للدرجة الموحدة. 30 جنيهًا للدرجة الأولى. وذلك، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لحجز التذاكر، ومساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب في مشوار الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال.

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