شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينشر أول صور لمؤمن زكريا فى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر موقع الخليج 365 أول صور لمؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى المنتقل حديثا لصفوف أحد السعودى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى .

مؤمن فى السعودية ووصل مؤمن زكريا إلى الأراضى السعودية منذ قليل برفقة وكيل أعماله أحمد يحيى لينضم لصفوف فريقه الجديد ويبدأ رحلة احترافه فى الدورى السعودى .

مؤمن زكريا يصل السعودية وسبق ولعب مؤمن زكريا فى صفوف نادى أهلى جدة على سبيل الإعارة قبل عودته مرة أخرى للنادى الأهلى قبل انتقاله لنادى أحد فى الميركاتو الشتوى الحالى لتكون ثانى تجاربه بالدورى السعودى .

مؤمن زكريا فى المملكة

مؤمن زكريا

مؤمن ينضم لنادى أحد السعودى

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 ينشر أول صور لمؤمن زكريا فى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.