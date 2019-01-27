شكرا لقرائتكم أبو رجيلة :صلاح مش أحسن لاعب فى تاريخ مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود أبو رجيلة نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن جيله لم يحضر زمن الإحتراف ،كاشفا انه لم يرتدي قميص اي نادي سوي الزمالك منذ عام ١٩٦٠

وقال ابو رجيلة خلال فعاليات الندوة :"عملت مدربآ لمدة ٤٠ سنه بعد اعتزالي كرة القدم..مصر تمتلك مواهب كبيرة وهناك لاعبين كثر شاركوا في العديد من دول العالم حتي قبل محمد صلاح"

واكد ابو رجيلة ان الامر تغير عن ما كان في الماضي، مشددا ان الاحتراف غير كل شيء فكان في الماضي الظهور في الفضائيات مجانآ والتصوير مع النجوم مجانآ اما الآن فأصبح لكل ذلك سعر وفقآ للوائح الأندية ونجومية اللاعبين

واضاف ابو رجيلة ان هناك لاعبين يتفوقوا علي محمد صلاح ولكن عدم وجود الاحتراف ساهم في خفوت موهبتهم.

وكشف ابو رجيلة ان ما ساعد صلاح هو عقليته المحترفه وموهبته الكبيرة ،مؤكدا انه درب لاعبين يتفوقوا علي محمد صلاح في المهارة والموهبة ولكن الظروف لم تساعدهم.

ويقيم معرض الكتاب في دورته الحالية ندوة بعنوان اقتصاديات الهواية والاحتراف في كرة القدم، والتي شارك فيها عدد من لاعبي كرة القدم القدامى ابرزهم ابو رجيلة وعبد المنعم الحاج وايمن اليماني