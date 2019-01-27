شكرا لقرائتكم اخبار ليفربول اليوم 27 / 1 / 2019 حديث فينالدوم عن دور ميلنر القيادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال جيني فينالدوم لاعب ليفربول الانجليزى أن جيمس ميلنر يؤثر تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على الفريق سواء في الملعب أو خارجه، حيث يرى أنه كمدرب في هيئة لاعب كرة داخل غرفة الملابس.

وشارك جيمس ميلنر، البالغ من العمر 33 سنة، في 26 مباراة مع الريدز هذا الموسم، والتي لعب خلالها في عدة مراكز بين خطي الوسط والدفاع، ولكنه سيغيب عن مباراة الفريق القادمة ضد ليستر سيتي نظرًا لإيقافه بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة ليفربول الماضية ضد كريستال بالاس والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-3.

وعلى الرغم من غياب ميلنر عن المباراة القادمة، يؤكد فينالدوم أن الدور الذي يلعبه القائد الثاني للريدز في غرفة الملابس لا يقل أهمية عن دوره داخل الملعب.

في مقابلة مع القناة الخاصة بالدوري الإنجليزي، قال اللاعب الدولي الهولندي: "المستوى الرائع الذي قدمه ميلنر هذه الموسم ليس هو فقط ما يجعله لاعبًا مميزًا، وإنما طريقة تعامله مع الجميع أيضا وعمله المستمر على مساعدة الفريق. فحتى عندما لا يكون مشاركًا في التدريبات أو المباريات، دائمًا ما يقوم بتشجيع اللاعبين وحثهم على التركيز. هو مدرب في هيئة لاعب!".

وأضاف: "لسوء الحظ تعرض للإصابة في شهر ديسمبر، ولكن هذا لم يمنعه من التواجد معنا في غرفة الملابس قبل كل مباراة، فكان يتحدث مع جميع اللاعبين ويحثهم على الحفاظ على تركيزهم. كان دائم التواجد حتى ولو لم يكن ضمن قوائم المباريات، ودائمًا ما يساعد اللاعبين في التدريبات وفي كل شئ. بالتأكيد هو أحد العوامل الرئيسية في المستوى المميز الذي نظهر به في الوقت الحالي".