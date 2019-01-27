شكرا لقرائتكم الاتحاد الإفريقي يوافق على تأجيل انطلاق أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد أن الاتحاد الإفريقي وافق بشكل نهائي على تأجيل انطلاق كأس أمم إفريقيا لمدة أسبوع حيث تقام ابتداء من 21 يونيو المقبل.

وقال أحمد مجاهد، المتحدث باسم الاتحاد المصري: الاتحاد الإفريقي وافق على طلب عدد من دول شمال إفريقيا تأجيل البطولة لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان.

وأضاف: انطلاق أمم إفريقيا في الموعد الجديد سيتيح للمنتخبات فرصة الإعداد القوي بعد انتهاء شهر رمضان بوقت كاف. وستقام المباراة النهائية في 19 يوليو. وكان من المقرر في الأساس انطلاق البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو.

وسيكون أمام المنتخبات المشاركة نحو ثلاثة أسابيع بعد انتهاء شهر رمضان لخوض مباريات ودية استعدادا للبطولة التي سينافس فيها 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وقال مجاهد: موعد إجراء قرعة البطولة سيكون يوم 12 أبريل عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة والتي ستقام نهاية مارس المقبل.