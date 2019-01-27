منتخب 2001 يفوز على البنك الأهلى 3 / 0 ودياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين على فريق البنك الأهلى بنتيجة 3 / 0 ودياً فى إطار استعداد الفراعنة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021. أكد عادل محفوظ أن المنتخب سيواجه فريق إمبابه الاثنين ومنشية حلوان الخميس، ويختتم مبارياته يوم 1 فبراير بمواجهة بورتو. اختار ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب 2001، 30 لاعباً لدخول المعسكر هم: محمد صابر ومحمد هيثم المغربي وحمزة علاء عبدالله والعربي بدر مختار ومحمد أشرف فتحي (الأهلي) وعبدالرحمن العشري وعبد الله عادل عزت وزياد محمد كمال والسعيد يحى السيد وحسام محمد حسين وأحمد مسعد كامل (إنبي) وأحمد عيد محمد وحسام أشرف ومحمد محمود عوض (الزمالك) ومحمود عباس (بتروجت) ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وأحمد هاني عنتر (طلائع الجيش) وايهاب حسن العايدي (المصري) وفارس محمد السيد (سموحة) وحسام حسن علي (عزل المحلة) وحسام ياسين ومحمد أيمن (بترول أسيوط) ومحمود صابر عبد المحسن (نجوم المستقبل) ونادي حسن (الأوليمبي) وإبراهيم عادل علي (بيراميدز) ومحمود جمال عبد الباري (وادي دجلة) ومحمد مصطفى "حيدا" (سيراميكا كليوباترا) وزياد محمد طلبة وسالم محمد (المقاولون).

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