شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة سيمبا ببطولة أفريقيا..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي، عن بدء الحجز الإلكتروني اعتبارًا من مساء اليوم، أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، التي تقام مساء السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. وجاءت أسعار التذاكر، وفقًا لما يلي: 10 جنيهات للدرجة الموحدة. 30 جنيهًا للدرجة الأولى. وذلك، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لحجز التذاكر، ومساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب في مشوار الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال.

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