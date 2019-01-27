شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر غياب مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك عن الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة، فى المباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كشف مصدر مطلع بالزمالك إن مصطفى فتحى خضع لجلسات علاجية على هامش مران اليوم ولم يشارك فى التدريبات وسوف يستبعده الجهاز الفنى عن المباراة المقبلة أمام المقاصة حيث يستمر غيابه عن الفريق الأبيض بعد شكواه من إصابة الركبة مجددا.

كان السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك قد ضم مصطفى فتحى لقائمة الفريق الأبيض فى معسكر مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 3 / 3.