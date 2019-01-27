‎مجلس الأهلي يجتمع الأربعاء لمناقشة عدد من الأمور الإدارية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل اجتماعًا لمناقشة العديد من الأمور الإدارية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة خلال الفترة المقبلة.‎

ومن المقرر أن يبحث المجلس برئاسة محمود الخطيب عدة أمور إنشائية خاصة بالنادي، فضلا عن متابعة الملفات الإدارية الأخري واعتماد الصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد الأهلي مع سبعة لاعبين هذا الموسم، هم حسين الشحات ومحمد محمود ورمضان صبحي وجيرالدو ومحمود وحيد وياسر إبراهيم وحمدي فتحي.