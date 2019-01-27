شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم أف سى مصر 2 / 1 ويعود لصدارة المجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الترسانة أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تأخره فى الشوط الأول أمام أف سى مصر بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى ختام الجولة الـ16 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.

تقدم حميده على لأف سى مصر فى الدقيقة الخامسة من عمر المباراة ، وتعادل الناشئ وليد فوزى للترسانة فى الدقيقة 79 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ، وأضاف النيجيرى حكيم الابى هدف الفوز للشواكيش فى الدقيقة 82.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الترسانة إلى 34 نقطة فى المركز الأول للمجموعة ، بينما تجمد رصيد أف سى مصر عند 28 نقطة فى المركز الخامس.