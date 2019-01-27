دجلة يفاجئ الأهلي بثنائي جديد فى قائمته قبل موقعة بترو سبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لوادي دجلة، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي غدًا الاثنين علي ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وشهدت قائمة دجلة وجود الغاني يعقوبو الوافد الجديد، ومصطفي طلعت الذي تم التعاقد معه منذ ساعات قليلة بعد فسخ تعاقده مع حرس الحدود، وضمت القائمة 20 لاعبًا هم.. محمد عبد المنصف - خالد رضا - رمزي خالد - خالد وليد - حسام عرفات - محمد عبد العاطي - يحيي سوماهارو - يعقوبو - فاسيلوس بوزاس - إبراهيما نداي - أسامة العزب - محمد هلال - محمد جمال بيبو - إبراهيم عايش - أحمد رمضان بيكهام - بسام وليد - طه عثمان - أحمد سعيد - عمرو صالح - مصطفي طلعت.

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