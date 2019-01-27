شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وولي عهد الدنمارك ورئيس الاتحاد الدولي فى نهائي مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وولي عهد الدنمارك، ورئيس وزراء الدنمارك، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، نهائي مونديال اليد بين منتخبي النرويج الدنمارك، كما سيحضر وزير الشباب والرياضة مراسم تسلم مصر راية بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر يناير 2021.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتسليم راية المونديال المقبل للمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من المقرر أن تبدأ مراسم تسليم راية البطولة عقب المباراة النهائية للمونديال التي تجمع بين الدنمارك والنرويج مساء اليوم الأحد.

قد حصلت مصر في هذه البطولة على المركز الثامن، وذلك بعد خساراتها أمس أمام المنتخب الإسباني.

جدير بالذكر أن مصر فازت في نوفمبر 2015 بشرف تنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال بعد منافسة مع ملف المجر وملف مشترك بين بولندا والنرويج.